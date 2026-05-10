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5 mètres de long : dans les eaux polynésiennes vit une femelle requin-tigre géante

C'est le plus grand requin-tigre jamais observé, avec 5 mètres de long et 3 mètres de largeur. Les experts cherchent à comprendre comment son environnement a permis sa croissance hors norme.

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