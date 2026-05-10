5 mètres de long : dans les eaux polynésiennes vit une femelle requin-tigre géante
C'est le plus grand requin-tigre jamais observé, avec 5 mètres de long et 3 mètres de largeur. Les experts cherchent à comprendre comment son environnement a permis sa croissance hors norme.
Un grand requin blanc nage dans la réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe, à 260 kilomètres au large de la Basse-Californie, au Mexique. C'est l'un des rares endroits au monde où ces requins se rassemblent dans des eaux claires, raison pour laquelle il attire les plongeurs aventureux.
À côté d'un requin bordé à Aliwal Shoal près de Durban, en Afrique du Sud, un surfeur teste un prototype de planche de surf électromagnétique qui permet de repousser ces prédateurs marins.
À la nuit tombée, un requin pointes blanches passe des eaux profondes à la surface pour chasser le long des tombants de récifs coralliens aux Seychelles.
Un requin-baleine et son entourage de carangues dorées juvéniles traversent les eaux occidentales de l'océan Indien. Attirés par la protection, les repas gratuits et le transport facile qui leur sont offerts, les petits animaux orbitent autour de la mégafaune, telle que les grands requins et les baleines.
Un requin-baleine se nourrit d'efflorescences de phytoplanctons, qui sont causées par les vents violents du désert et les remontées d'eau froide. Chaque hiver, un grand nombre de requins-baleines se rassemblent dans le golfe de Tadjourah, au large de la Corne de l'Afrique.
Un requin-baleine aspire un morceau de plancton sous les yeux des touristes en plongée libre, qui viennent aux Maldives des quatre coins du monde afin d'observer le plus grand poisson du monde à l'état sauvage.
La lumière éclaire le lagon de Bassas da India, un atoll isolé à l'ouest de Madagascar, révélant un rassemblement de jeunes requins des Galápagos. Lorsque Peschak est descendu, les requins l'ont suivi jusqu'au récif corallien, entrant et sortant de la lumière.
Nageant dans quelques centimètres d'eau chaude au large de l'atoll d'Aldabra, des requins de récif à pointe noire attendent que la marée remplisse à nouveau le lagon. Le ventre touchant le sable, ils pointent leur museau dans le courant pour que l'eau coule sur leurs branchies.
Des requins bordés nagent dans les profondeurs de l'Aliwal Shoal, un récif d'Afrique du Sud.