Les grands requins blancs ont-ils développé la capacité à changer de couleur ?

Un grand requin blanc nage dans la réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe, à 260 kilomètres au large de la Basse-Californie, au Mexique. C'est l'un des rares endroits au monde où ces requins se rassemblent dans des eaux claires, raison pour laquelle il attire les plongeurs aventureux.