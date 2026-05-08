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Les grands requins blancs ont-ils développé la capacité à changer de couleur ?

La plupart des requins les changements hormonaux influent sur leur couleur. Des scientifiques veulent prouver que leur environnement peut aussi être responsable d'un tel changement.

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