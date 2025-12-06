Animaux

Pendant sa gestation, cette femelle requin-taureau regagne les mers du Sud

Ses deux poches utérines comportent 20 000 œufs au sein desquels les embryons les plus gros dévorent les plus petits. C'est l'unique cas recensé de cannibalisme intra-utérin.

Animaux03:05

En mer Rouge, l'attaque mortelle d'un touriste par un requin-tigre

L'analyse de cette femelle requin tigre révèle qu'il ne s'agit pas d'une attaque gratuite. En pleine gestation, elle voulait donner à ses petits les meilleures chances de survie.

