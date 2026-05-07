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Poser une caméra sur le dos d'un requin-tigre, à mains nues...

Cette équipe d'experts fixe des caméras sur le dos de jeunes requins pour comprendre leur comportement et leur présence en nombre dans un lagon au large des Bahamas.

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