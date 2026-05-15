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Dans les eaux hawaïennes, les attaques de requins sont nombreuses

Curieux et voraces, les requins blancs et les requins-tigres sont les principaux responsables des attaques sur l'Homme.

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