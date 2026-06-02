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Au bord des côtes californiennes, les jeunes requins blancs attaquent parfois des surfeurs

Les requins blancs ne s'attaquent pas à l'Homme. Mais lorsqu'ils sont jeunes, leur caractère espiègle et le manque de visibilité des eaux troubles les amènent à s'intéresser à tout ce qui les entoure...

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