Maui : la violente attaque d'un requin sur un paddle
Au large d'Hawaï, on recense plus de 40 espèces de requins. Les requinologues ne sont pas certains du type de requin qui a commis cette attaque.
Îles Galápagos, Équateur.
Un ange de mer du Pacifique (Squatina californica), sur l'île de Santa Catalina, en Californie.
Cap Cod, Massachusetts.
Atoll d'Aldabra, Seychelles.
Île de Block Island dans l'État de Rhode Island.
Afrique du Sud
Roussette des Galápagos, îles Galápagos, Équateur.
Spécimen photographié au musée Bishop sur l'île d'O'ahu, Hawaï.
Baie de Milne, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Ce requin-lézard a été découvert par un pêcheur à Numazu, au Japon ; un événement rare puisque ces requins évoluent à 600 mètres de profondeur. Le requin a ensuite été transféré au parc marin d'Awashima.
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Île Guadalupe, Mexique.
Îles Neptune du Sud, Australie.
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Gansbaai, Afrique du Sud.
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Les Bahamas.
Californie, États-Unis.
Récif de Lighthouse, Belize.
Jervis Bay, Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
Las Gemelas, Costa Rica.
Îles Bonin, Japon.
Hawaï.
Les Jardins de la reine, Cuba.
Afrique du Sud.
Péninsule du Yucatán, Mexique.
Western Australia
Un requin-tapis barbu. Friwinbonda, îles Raja Ampat, Indonésie.
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy
Îles Ad Dimaniyat, Oman.
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy