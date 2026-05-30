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Le processus d'apprentissage des requins est comparable à celui des chiens

Aux Bahamas, les pêcheurs qui découpent les poissons à même la jetée nourrissent les requins en relâchant les restes. Les requins ont identifié ce comportement et affluent près du rivage, ce qui explique les attaques sur l'Homme.

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