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Au large de Cape Cod, des experts fixent des caméras sur des grands requins blancs

Pour désamorcer la peur généralisée du grand requin blanc, les experts fixent des caméras et des capteurs pour comprendre leurs comportements et ce qui les poussent à attaquer.

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