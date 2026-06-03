Au large de Cape Cod, des experts fixent des caméras sur des grands requins blancs
Pour désamorcer la peur généralisée du grand requin blanc, les experts fixent des caméras et des capteurs pour comprendre leurs comportements et ce qui les poussent à attaquer.
Îles Galápagos, Équateur.
Un ange de mer du Pacifique (Squatina californica), sur l'île de Santa Catalina, en Californie.
Cap Cod, Massachusetts.
Atoll d'Aldabra, Seychelles.
Île de Block Island dans l'État de Rhode Island.
Afrique du Sud
Roussette des Galápagos, îles Galápagos, Équateur.
Spécimen photographié au musée Bishop sur l'île d'O'ahu, Hawaï.
Baie de Milne, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Ce requin-lézard a été découvert par un pêcheur à Numazu, au Japon ; un événement rare puisque ces requins évoluent à 600 mètres de profondeur. Le requin a ensuite été transféré au parc marin d'Awashima.
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Île Guadalupe, Mexique.
Îles Neptune du Sud, Australie.
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Gansbaai, Afrique du Sud.
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Les Bahamas.
Californie, États-Unis.
Récif de Lighthouse, Belize.
Jervis Bay, Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
Las Gemelas, Costa Rica.
Îles Bonin, Japon.
Hawaï.
Les Jardins de la reine, Cuba.
Afrique du Sud.
Péninsule du Yucatán, Mexique.
Western Australia
Un requin-tapis barbu. Friwinbonda, îles Raja Ampat, Indonésie.
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy
Îles Ad Dimaniyat, Oman.
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy