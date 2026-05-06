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Le cobra royal : le plus long serpent venimeux de la planète

Assez grand pour se dresser et atteindre la taille d'un humain, ce serpent de nature craintive n'attaque que lorsqu'il se sent menacé. Son venin est fait pour tuer d'autres serpents, et en cas de morsure, les anti-venins ne sont pas toujours efficaces.

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