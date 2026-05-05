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Le serpent à lunettes : une des espèces les plus dangereuses d'Inde

Vénérée dans les temples, cette espèce de cobra est crainte en ville et rôde à proximité des habitations. Son venin est capable de tuer un humain en seulement une heure.

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