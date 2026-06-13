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Le tétra vampire, un poisson à la mâchoire impressionnante

Ce poisson très souple et agressif peut se propulser plusieurs mètres hors de l'eau. C'est l'une des espèces qui a les dents les plus longues par rapport à son gabarit.

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