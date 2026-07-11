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Cet homme a été attaqué deux fois par un requin

L'analyse des morsures par un biologiste permet de déterminer que les deux attaques ont été menées par deux grands requins blancs.

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