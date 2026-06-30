Rare : filmer la ponte des tortues sur les plages hawaïennes
Tous les deux à cinq ans, les tortues regagnent les mêmes plages pour pondre leurs œufs. Elles ne pondent que dans l'obscurité, une source de lumière l'interromprait.
Ce centre de réhabilitation des tortues de mer situé à l'intérieur de l'un des hôtels les plus luxueux au monde, le Burj Al Arab, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Sur cette photographie, des tortues vertes et des tortues imbriquées tournent en rond dans un aquarium peu de temps avant d'être relâchées. Ce centre de secours a soigné puis relâché plus de 1 600 tortues blessées et malades ces 15 dernières années.
Du sang s'écoule d'une tortue luth mourante qui vient d'être harponnée dans les eaux des îles Kei en Indonésie. Chaque année les chasseurs indigènes tuent environ 100 tortues luth dont le nombre a chuté en raison du changement climatique et de la pêche accidentelle des flottes de pêche. Avec moins de 1 000 femelles adultes, les tortues luth du Pacifique Ouest sont l'une des deux espèces de tortues marines classées en danger critique d'extinction.
Sur l'île de Crab, les tortues marines à dos plat au large de la péninsule du cap York de l'état de Queensland, en Australie, sont gérées par les agents indigènes de l'Apudthama Land Trust qui doivent affronter les mouches des sables, les moustiques et les crocodiles pour surveiller, compter et protéger les principales plages de nidification.
Au Costa Rica, « arribadas » est le nom donné aux arrivées massives de tortues de mer sur les plages dans le but d'y pondre leurs œufs. Cet événement est l'un des spectacles les plus impressionnants que la nature ait à nous offrir. Une à deux fois par mois pendant la saison des pluies, les tortues olivâtres s'aventurent sur le rivage par dizaines de milliers, creusent leur nid dans le sable puis pondent leurs œufs sous l'œil affamé des vautours et autres ratons-laveurs. L'éclosion des œufs commence environ 45 jours plus tard.
À Ostional, au Costa Rica, les tortues olivâtres pondent leurs œufs si près les unes des autres qu'elles ont tendance à les écraser. De ce fait, les autorités ont autorisé les résidents locaux à recueillir les œufs de tortue pour leur propre utilisation, par exemple pour les revendre. Les récoltes et la revente sont strictement régulées.
Une grande tortue verte surgit du plancher boueux d'une crique bordée de palétuviers le long de la côte ouest des îles Fernandina dans l'archipel des Galapagos. Les tortues se réfugient souvent dans ses eaux chaudes lorsque les vents provoquent la remontée des eaux froides.
Dans leurs nids, les jeunes tortues luth travaillent en équipe pour frayer un chemin, semblable à un ascenseur de sable. Finalement, une fois la dernière couche de sable évacuée, elles parviennent à se hisser en dehors du nid puis c'est l'heure du sprint vers l'océan sous l'œil avide des divers prédateurs qui peuplent la plage et les airs.
Sur la plage de Matura à Trinité-et-Tobago, en plus des prédateurs, les jeunes tortues doivent faire face à un autre type d'adversaire sur leur route vers la liberté de l'océan : les bouteilles en plastique et les autres débris qui recouvrent la plage. Le groupe local de conservation Nature Seekers organise régulièrement des nettoyages de plage et d'autres initiatives à l'origine d'un impressionnant rétablissement des populations locales de tortues luth.
Un pêcheur de conques attire l'attention des tortues vertes de mer sur l'île de Little Farmer’s Cay dans les Bahamas. Autrefois prisées pour leur viande, les tortues vertes de l'île sont aujourd'hui reconnues pour l'activité touristique qu'elles génèrent.