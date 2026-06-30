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Rare : filmer la ponte des tortues sur les plages hawaïennes

Tous les deux à cinq ans, les tortues regagnent les mêmes plages pour pondre leurs œufs. Elles ne pondent que dans l'obscurité, une source de lumière l'interromprait.

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