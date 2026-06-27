Des chercheurs fixent une caméra sur le dos d'un phoque moine pour étudier son comportement

Dans le golfe du Saint-Laurent, un bébé phoque du Groenland s'agrippe à la glace. En 2016, le Canada a autorisé la chasse commerciale de 400 000 phoques - des animaux âgés de quelques jours de plus que celui-ci. Mais avec la demande de produits dérivés du phoque en déclin, seuls 66 000 individus ont été tués.