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Des chercheurs fixent une caméra sur le dos d'un phoque moine pour étudier son comportement

Cette espèce de phoque endémique de la région d'Hawaï est en danger d'extinction. Les pêcheurs redoutent sa présence en raison de son appétit vorace, mais il ne consomme en réalité que 11 kg de poisson par jour.

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