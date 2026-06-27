Des chercheurs fixent une caméra sur le dos d'un phoque moine pour étudier son comportement
Cette espèce de phoque endémique de la région d'Hawaï est en danger d'extinction. Les pêcheurs redoutent sa présence en raison de son appétit vorace, mais il ne consomme en réalité que 11 kg de poisson par jour.
Dans le golfe du Saint-Laurent, un bébé phoque du Groenland s'agrippe à la glace. En 2016, le Canada a autorisé la chasse commerciale de 400 000 phoques - des animaux âgés de quelques jours de plus que celui-ci. Mais avec la demande de produits dérivés du phoque en déclin, seuls 66 000 individus ont été tués.
Un bébé phoque scrute les eaux, à la recherche de sa mère. Cette année, le Canada a autorisé sa chasse, et ce plus tôt que d'habitude, en pleine période d'allaitement des petits.
Au Canada, les bébé phoques du Groenland sont la cible des chasseurs à cause de leur pelage doux. Mais la loi interdit aux chasseurs de tuer les bébés qui ont encore leur fourrure blanche, comme celui-ci.
Bien que les phoques du Groenland ne soient pas menacés, la fonte des glaces causée par le changement climatique, elle, menace leur survie.
Un phoque femelle nage sous la mer de glace. Les adultes sont tués pour leur viande et leur huile, vendus comme compléments alimentaires.
Le Canada exige que les chasseurs soient formés à des pratiques d'abattage « humaines » avant d'obtenir leur permis de chasse, mais les défenseurs du bien-être animal soutiennent que les chasses sont cruelles.
Les bébés phoques sont allaités pendant près de deux semaines avant qu'ils ne soient livrés à eux-mêmes.