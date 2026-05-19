La dangereuse migration des otaries sur les côtes de l'Afrique australe
Les bancs d'otaries doivent parvenir à éviter les prédateurs, parmi lesquels on trouve le grand requin blanc, qui attaque les membres les plus vulnérables.
Alors que la plupart des phoques s'installent dans des climats plus froids, le phoque moine d'Hawaï préfère la chaleur des plages de sable des îles hawaïennes du Nord-Ouest.
Un blanchon se repose sur les glaces de l'Arctique. Sa mère est capable de le différencier de centaines d'autres bébés uniquement à son odeur.
PHOTOGRAPHIE DE John Eastcott et Yva Momatiuk
Baptisés ainsi en raison de leur robe tachetée, les léopards de mer sont l'un des principaux prédateurs de l'Antarctique.
PHOTOGRAPHIE DE John Eastcott et Yva Momatiuk
Les phoques de Weddell sont réputés pour leur nature docile et la facilité qu'ont les humains à les approcher.
Elles prennent de vitesse n'importe quel autre phoque ou otarie, les otaries de Californie peuvent être aperçues se rassemblant en colonies sur les côtes Pacifique d'Amérique du Nord.
« Ces animaux sont toujours en train de se disputer, » écrit le photographe Joel Sartore à propos des otaries de Steller de Lowrie Island en Alaska. Ici, deux femelles n'hésitent pas à se prendre le museau à propos d'un morceau de territoire sur un rocher bondé. Les populations d'otaries de Steller ont connu un rapide déclin ces 30 dernières années et les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pourquoi.
Une large population d'otaries de Californie s'est établie sur les îles Galápagos. Ce groupe est catégorisé comme une sous-espèce distincte de celle formée par leurs cousins de la côte nord-américaine.
Les otaries à fourrure ont un excellent sens de la vue et de l'ouïe. Elles vivent en colonies sur les plages rocheuses mais peuvent passer plusieurs semaines en mer d'affilée pour chasser.
PHOTOGRAPHIE DE Marc Moritsch
Chez eux, sur les côtes du Mexique et du sud de la Californie, une maman éléphant de mer du nord et son petit demeurent proches pendant les trois mois que durera l'allaitement.
PHOTOGRAPHIE DE Marc Moritsch
Plus grand animal de la famille des phocidés, les éléphants de mer ont beaucoup de mal à se déplacer sur terre mais sont des nageurs solides et agiles. Les mâles sont bien plus grands que les femelles et ont un nez en forme de trompe, d'où leur nom.