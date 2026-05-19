Animaux

La dangereuse migration des otaries sur les côtes de l'Afrique australe

Les bancs d'otaries doivent parvenir à éviter les prédateurs, parmi lesquels on trouve le grand requin blanc, qui attaque les membres les plus vulnérables.

les plus populaires

voir plus
  • Afrique
  • Animaux
  • Otaries
  • Phoques
  • Mammifères
  • Mammifères marins
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
03:46

Le venin de la vipère heurtante digère les proies avant qu'elles ne finissent englouties

Animaux
03:26

L'échide carénée : un petit serpent qui sévit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique

Animaux
03:43

Le mamba noir et le mamba vert possèdent le venin le plus foudroyant au monde

Animaux
03:15

Le boomslang : ce petit serpent à l'allure innocente est en réalité un véritable tueur

Animaux
01:02

Un ratel affronte une meute de lycaons

Animaux
01:01

Comment les chats et autres félins font-ils pour se désaltérer efficacement ?

Animaux
03:56

Pour chasser, les crocodiles maîtrisent parfaitement leur environnement

Animaux
00:49

La mauvaise vue d'un requin à l'origine de l'attaque sur un surfeur ?

Animaux
04:33

Les fourmis légionnaires sèment la terreur en Afrique centrale et orientale

Animaux
04:25

Le solifuge, un arachnide équipé de gigantesques mâchoires

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.