La dangereuse migration des otaries sur les côtes de l'Afrique australe

« Ces animaux sont toujours en train de se disputer, » écrit le photographe Joel Sartore à propos des otaries de Steller de Lowrie Island en Alaska. Ici, deux femelles n'hésitent pas à se prendre le museau à propos d'un morceau de territoire sur un rocher bondé. Les populations d'otaries de Steller ont connu un rapide déclin ces 30 dernières années et les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pourquoi.

Joël Sartore PHOTOGRAPHIE DE