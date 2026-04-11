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La transhumance des ruches de l'Oregon à la Californie pour polliniser les amandiers

La pollinisation des amandiers est le plus grand processus du genre au monde. Les trois-quarts des amandes consommées dans le monde proviennent de Californie, une industrie qui dépend entièrement des abeilles.

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Tapie dans un terrier, l'odeur qu'émet cette femelle attire de nombreux mâles qui fondent sur elle. Dans la cohue, certaines femelles peuvent être blessées voire mourir.

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