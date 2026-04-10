L'abeille de Dawson femelle ne s'accouple qu'une seule fois
Tapie dans un terrier, l'odeur qu'émet cette femelle attire de nombreux mâles qui fondent sur elle. Dans la cohue, certaines femelles peuvent être blessées voire mourir.
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