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L'abeille de Dawson femelle ne s'accouple qu'une seule fois

Tapie dans un terrier, l'odeur qu'émet cette femelle attire de nombreux mâles qui fondent sur elle. Dans la cohue, certaines femelles peuvent être blessées voire mourir.

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Les abeilles domestiques sont-elles une menace pour les abeilles sauvages ?

Une nouvelle étude révèle que les populations d’abeilles sauvages d’une petite île italienne protégée ont failli disparaître à la suite de l’introduction de pratiques d’apiculture.

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