Les abeilles domestiques sont-elles une menace pour les abeilles sauvages ?

UNE EXPÉRIENCE NATURELLE

Au début, les apiculteurs ont amené des reines à Giannutri dans l’objectif de les élever dans l’isolement. L’île fait partie du parc national de l’archipel toscan, et en 2021, les autorités ont demandé à Leonardo Dapporto, entomologiste à l’Université de Florence et conseiller de Pasquali, d’étudier si ces abeilles domestiques récemment introduites ne risquaient pas d’avoir des retombées écologiques inattendues. En parcourant le bout de terre avec un autre collègue, Alessandro Cini de l’Université de Pise, les experts ont remarqué que, si les abeilles domestiques étaient présentes en abondance, les abeilles sauvages, quant à elles, se faisaient plus rares.

« Et si demain, il n’y avait plus du tout d’abeilles domestiques sur l’île ? » s’est alors demandé Dapporto. « Comment évoluerait le comportement des abeilles sauvages ? »

L’équipe a alors décidé d’utiliser l’île comme un terrain d’expérience naturelle. Un matin sur deux, Pasquali fermait les portes des dix-huit ruches, s’assurant ainsi que les abeilles domestiques ne pouvaient pas en sortir, et ce jusqu’à la fin de l’après-midi, le temps nécessaire pour permettre aux chercheurs d’observer le comportement des abeilles sauvages en leur absence.

« C’était une expérience unique. On ne s’est pas ennuyé une seule fois », raconte Pasquali. « Je me souviens encore de toutes les plantes et de tous les rochers de l’île. »

Pour Pasquali et ses coéquipiers, il était facile d’identifier les abeilles sauvages régionales, qui sont plus grandes et plus sombres, avec des couleurs vives, et qui émettent un bourdonnement bien distinct de celui des abeilles domestiques. Les chercheurs ont suivi la fréquence à laquelle les abeilles sauvages entraient et sortaient des terrains, se rendaient sur les fleurs, et le temps qu’elles passaient à collecter du nectar. À l’aide de tubes délicats, ils ont également mesuré le volume de nectar disponible pour les abeilles sauvages en présence et en l’absence d’abeilles domestiques.

L’équipe a ainsi constaté que, lorsque les individus domestiques étaient enfermés dans leurs ruches, le volume de nectar augmentait de plus de 50 % dans certaines plantes, et que le niveau de pollen, de son côté, grimpait de près de 30 %. Les abeilles sauvages passaient également plus de temps à rechercher et récolter du nectar.

En outre, les quatre années d'études menées par les chercheurs ont révélé que les populations d’Anthophora dispar, une espèce d’abeille indigène solitaire, et de Bombus terrestris, un type de bourdon, avaient chuté de près de 80 % par rapport aux données enregistrées au début de l’étude, en 2021.