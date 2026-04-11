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Dans une ruche, la naissance d'une nouvelle reine et d'un faux bourdon, seules abeilles à pouvoir se reproduire

À peine née, la reine doit parvenir à s'accoupler afin d'asseoir sa domination sur la ruche et neutraliser les reines concurrentes. Durant les jours chauds naissent les faux-bourdons, tenus de féconder les reines des ruches voisines.

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