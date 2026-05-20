La salamandre alligator : un animal territorial au camouflage subtil

Dissimulé dans la toundra, en Alaska, ce petit lagopède à queue blanche (Lagopus leucura) est toujours assorti à son environnement : son plumage change de couleur à chaque saison. Ses plumes passent ainsi du brun au blanc, en fonction de la teinte du sol. L’oiseau est tellement sûr de ne pas se faire repérer qu’il se laisse facilement approcher. Reste à le discerner dans le paysage…

PHOTOGRAPHIE DE Art Wolfe, "L'art du camouflage", Éditions Hugo Image