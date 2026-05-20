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La salamandre alligator : un animal territorial au camouflage subtil

La salamandre alligator se fond dans les bancs de sable et chasse des poissons, des écrevisses et des vers.

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