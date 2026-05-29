L'étonnant subterfuge du léopard pour ne pas être repéré par ses proies
L'odorat développé des impalas leur permet de sentir la présence d'un léopard. Ces félins se roulent dans l'urine des impalas pour réussir à s'approcher du troupeau.
Une caméra à distance photographie un chien qui traverse un vieux pont dans le parc national Sanjay Gandhi à Bombay.
Photographié par une caméra à distance, un léopard traverse un vieux pont dans le parc national Sanjay Gandhi à Bombay.
Un chien est aux aguets dans le quartier d'Aarey Milk Colony à Bombay.
Un léopard se promène dans le quartier d'Aarey Milk Colony de Bombay, photographié par une caméra à distance.
Photographié à l'aide d'une caméra à distance, un léopard se promène à quelques mètres d'un homme endormi dans le quartier d'Aarey Milk Colony à Bombay.