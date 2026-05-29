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L'étonnant subterfuge du léopard pour ne pas être repéré par ses proies

L'odorat développé des impalas leur permet de sentir la présence d'un léopard. Ces félins se roulent dans l'urine des impalas pour réussir à s'approcher du troupeau.

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