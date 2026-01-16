Ces guépards chassent le gnou malgré l'orage et les pluies torrentielles
La pluie change la dynamique pour les guépards, elle les rend moins rapides et plus vulnérables. Mais les gnous baissent leur garde, et ne voient pas les félins arriver.
Animaux04:28
Une femelle guépard est poursuivie par trois mâles et un lion
Si elle a pu se réfugier en haut d'un arbre, le répit de cette femelle guépard n'est que de courte durée et il va lui falloir trouver une nouvelle solution rapidement.