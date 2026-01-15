Animaux

Trois guépards se préparent à chasser le gnou, mais les lions rôdent

Les guépards ont de la chance : les lions ne les ont pas remarqués et quittent le territoire. Mais leur départ alerte les gnous, qui se mettent à fuir. Pas de quoi dissuader les guépards, qui se lancent à leur poursuite.

Lorsqu'il fond finalement sur un gnou, son attaque échoue. La faute à l'orientation des rayons du soleil qui le rendent plus visible à ce moment de la journée.

  • Afrique du Sud
  • Animaux
  • Félidés
  • Gnou
  • Guépard
  • Afrique
  • Antilopes
  • Fauves
  • Mammifères
  • Terre

