Trois guépards se préparent à chasser le gnou, mais les lions rôdent
Les guépards ont de la chance : les lions ne les ont pas remarqués et quittent le territoire. Mais leur départ alerte les gnous, qui se mettent à fuir. Pas de quoi dissuader les guépards, qui se lancent à leur poursuite.
Lorsqu'il fond finalement sur un gnou, son attaque échoue. La faute à l'orientation des rayons du soleil qui le rendent plus visible à ce moment de la journée.