Dans le parc du Serengeti, les guépards sont confrontés à l'impact de l'activité humaine
Une équipe de scientifiques prélève des selles de guépards pour extraire de l'ADN et comprendre les mutations génétiques entre les différentes zones protégées, et mesurer l'impact de l'aménagement du territoire.
