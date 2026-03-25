Lorsqu'ils partent en chasse, les lycaons peuvent devenir les proies des lions
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Face à la taille imposante de ce groupe de hyènes, les canidés se voient contraints de battre en retraite et leur céder la carcasse d'impala qu'ils convoitaient.