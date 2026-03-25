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Lorsqu'ils partent en chasse, les lycaons peuvent devenir les proies des lions

Durant la saison sèche, les proies se font rares et les lycaons peuvent figurer au menu des lions. Les félins profitent de la faiblesse de certain membres ou d'une tanière laissée sans surveillance...

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