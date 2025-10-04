Animaux

La spectaculaire danse des flamants roses

Les mâles se regroupent pour danser et attirer une femelle. Si une d'entre eux est attirée par la prestation d'un mâle, elle repartira avec lui et deviendra sa partenaire à vie.

Animaux02:42

La beauté à couper le souffle des flamboyances de flamants roses

Il s'agit du plus grand rassemblement d'oiseaux en eaux intérieures de la planète. Une flamboyance de flamants roses peut réunir un demi-million d'individus.

  • Animaux
  • Argentine
  • Flamant
  • Amérique du Sud
  • Oiseaux
  • Terre

