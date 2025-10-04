La spectaculaire danse des flamants roses
Les mâles se regroupent pour danser et attirer une femelle. Si une d'entre eux est attirée par la prestation d'un mâle, elle repartira avec lui et deviendra sa partenaire à vie.
La spectaculaire danse des flamants roses
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Animaux02:42
La beauté à couper le souffle des flamboyances de flamants roses
Il s'agit du plus grand rassemblement d'oiseaux en eaux intérieures de la planète. Une flamboyance de flamants roses peut réunir un demi-million d'individus.