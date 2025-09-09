Pour examiner ces paons, encore faut-il réussir à les attraper...
Les vétérinaires interviennent pour détecter les parasites sur ces oiseaux. Pour réussir à placer des puces sur ces paons, la tâche s'avère compliquée.
Publication 9 sept. 2025, 07:01 CEST
Pour examiner ces paons, encore faut-il réussir à les attraper...
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Photographie
Les plus beaux oiseaux du monde en images
De plumes fragiles aux grands aux grandes ailes, admirez ces photos saisissantes qui montrent la beauté des oiseaux du monde.