Plusieurs jours après avoir mis bas, cette chatte a toujours des contractions
Chiens, chats ou encore chèvres, le centre soigne tous types d'animaux domestiques. Ils accueillent aujourd'hui une chatte qui a besoin d'aide.
Plusieurs jours après avoir mis bas, cette chatte a toujours des contractions
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Deux vétérinaires se retrouvent face à un alligator mal en point
Si les vétérinaires Hodges et Ferguson ont de l'expérience avec les animaux, ils ne s'attendaient pas à devoir sortir un alligator de son enclos.