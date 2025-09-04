Animaux

Plusieurs jours après avoir mis bas, cette chatte a toujours des contractions

Chiens, chats ou encore chèvres, le centre soigne tous types d'animaux domestiques. Ils accueillent aujourd'hui une chatte qui a besoin d'aide.

