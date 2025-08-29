Animaux

Les vétérinaires se rendent dans une ferme d'alpagas et de lamas

Procéder à la stérilisation d'animaux aussi imposants ne peut se faire au cabinet. L'équipe doit donc effectuer l'opération directement à la ferme.

Le Dr Oakley met en place une clinique éphémère pour les habitants de ce petit village, ...
Animaux

Installation d'une clinique vétérinaire éphèmère sur une île en Alaska

Le Dr Oakley met en place une clinique éphémère pour les habitants de ce petit village, qui doivent habituellement utiliser un hydravion pour aller faire soigner leurs animaux.

