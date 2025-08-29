Les vétérinaires se rendent dans une ferme d'alpagas et de lamas
Procéder à la stérilisation d'animaux aussi imposants ne peut se faire au cabinet. L'équipe doit donc effectuer l'opération directement à la ferme.
