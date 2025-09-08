Animaux

Le docteur Hodges reçoit cochon d'Inde dans un état préoccupant

Ce cochon d'Inde est victime d'une sévère infection de l'oreille qui aurait pu se propager dans son organisme et lui être fatale.

Publication 8 sept. 2025, 07:02 CEST
