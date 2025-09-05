Animaux

Les vétérinaires se rendent dans une ferme pour vermifuger des émeus

Le deuxième plus grand oiseau du monde peut transmettre de nombreuses bactéries aux autres oiseaux. Les vétérinaires administrent à ces émeus un traitement contre les parasites.

Les vétérinaires se rendent dans une ferme pour vermifuger des émeus

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Ces oiseaux résistants, capables de parcourir de très grandes distances à la recherche de nourriture, sont ...
Animaux

En 1932, l'Australie a déclaré la guerre contre les émeus… et a perdu

Cet étrange épisode de l'histoire australienne, qui s'est soldé par un échec militaire cuisant, a souligné toute l'importance écologique et culturelle de ces grands oiseaux coureurs.

  • Animaux
  • Fermes
  • Nebraska
  • Agriculture
  • Amérique du Nord
  • Histoire
  • Oiseaux
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Animaux
04:17

Plusieurs jours après avoir mis bas, cette chatte a toujours des contractions

Animaux
04:21

Une famille amène un bouc au centre vétérinaire pour le stériliser

Animaux
04:19

Un pygargue à tête blanche en détresse est amené chez le vétérinaire

Animaux
04:16

Les vétérinaires se rendent dans une ferme d'alpagas et de lamas

Animaux
02:00

Le pelage du paresseux développe un écosystème qui le protège des prédateurs

Animaux
01:15

Les axolotls peuvent régénérer leurs membres

Animaux
00:47

Un léopard se hisse sur la branche d'un arbre pour se jeter sur un impala

Animaux
02:11

Pour les zèbres et les gnous, l'union du troupeau fait la force face aux crocodiles

Animaux
02:09

Un cerf use d'une stratégie peu commune pour s'accoupler

Animaux
04:00

Les semnopithèques obscurs arrachent un petit des bras de sa mère...

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.