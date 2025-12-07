Les cavernes d'une ancienne mine de sel renferment une impressionnante chapelle
L'autel, les chandeliers et les statues sont entièrement sculptés dans le sel. Des tours de soutien en bois maintiennent la structure, qui doit être entretenue régulièrement pour empêcher la mine de s'effondrer.
