Les cavernes d'une ancienne mine de sel renferment une impressionnante chapelle

L'autel, les chandeliers et les statues sont entièrement sculptés dans le sel. Des tours de soutien en bois maintiennent la structure, qui doit être entretenue régulièrement pour empêcher la mine de s'effondrer.

Vous pouvez organiser une visite guidée de la mosquée Hassan-II avec Casamémoire, une association à but ...
Casablanca, meilleure ville marocaine pour les férus d’architecture

Située sur le littoral atlantique du Maroc, la ville la plus peuplée du pays est un mille-feuille de mosquées majestueuses, de cinémas art déco et de fresques multicolores.

