À Séville, une structure étonnante redonne vie à la vieille ville
Après la découverte de ruines romaines dans la vieille ville, « Las Setas de Sevilla » ont vu le jour pour dynamiser le quartier. Elles fournissent de l'ombre aux commerces et une vue panoramique sur Séville.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Espagne : un weekend à Murcie, destination sublime et méconnue
Avec ses grottes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses réserves marines et ses villes paisibles autrefois habitées par les Romains, les Carthaginois et les Maures, cette région du sud-est de l’Espagne réserve bien des surprises.