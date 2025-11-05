Voyage®

À Séville, une structure étonnante redonne vie à la vieille ville

Après la découverte de ruines romaines dans la vieille ville, « Las Setas de Sevilla » ont vu le jour pour dynamiser le quartier. Elles fournissent de l'ombre aux commerces et une vue panoramique sur Séville.

