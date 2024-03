Espagne : un weekend à Murcie, destination sublime et méconnue

Coincée entre les stations balnéaires bien connues de Málaga et d’Alicante, la région de Murcie occupe une bande du sud de l’Espagne trop souvent ignorée par les voyageurs internationaux. Des criques et des plages paisibles jalonnent les 250 kilomètres de son littoral baigné de soleil, tandis que dans les terres, les collines, les fermes, les forêts denses et les vallées font le bonheur des randonneurs. Son climat relativement doux toute l’année est idéal pour voyager hors saison. Cela étant dit, même en plein cœur de l’été, vous n’y croiserez pas les foules que l’on voit trop souvent dans d’autres régions de la Méditerranée.

La Murcie est connue pour son histoire riche ; les Romains, les Carthaginois et les Maures ont tous laissé des traces de leur passage, que l’on constate dans l’architecture, l’agriculture et les fêtes de la région notamment.

Avec son aéroport, la ville de Murcie est la porte d’entrée de la région. Si la capitale provinciale est animée comme une grande ville grâce à son université, elle n’en demeure pas moins à taille humaine. Flânez le long des rues pavées bordées de cathédrales baroques ou partager un tareo (moment convivial entre amis sans attendre la tombée de la nuit) autour de tapas, d’une bière et devant un concert en terrasse.

JOUR 1 : BALADE DANS LA VIEILLE VILLE

Matin

Empruntez les ruelles étroites de la vieille ville de Murcie en direction de la magnifique cathédrale de Murcie et son clocher, second plus haut d’Espagne. Des audioguides sont disponibles à la location pour en savoir plus sur l’histoire de cet édifice éclectique, mêlant architecture baroque, de la Renaissance et gothique. Sortez par la « Porte des Apôtres », ornée d’anges et de rois de l’Ancien Testament, pour rejoindre Calle Traperia. Cette artère commerçante, qui abritait des marchands de tissus et des orfèvres au 14e siècle, est désormais truffée de boutiques en tout genre. Le théâtre Romea datant du 19e siècle de la ville se trouve à quelques encablures de là. Selon la légende, un moine aurait maudit le bâtiment, qui se tient sur le site d’un ancien couvent.

Après-midi

La région est surnommée le « jardin de l’Europe » en raison de ses terres fertiles et de ses immenses champs. Les produits qui y sont récoltés sont vendus au Mercado de Veronicas : pêches et melons en été, artichauts à l’automne. Vous y trouverez aussi des fruits de mer pêchés localement, comme des crevettes carabineros, de la dorade ou encore du bar. Le marché abrite également quelques stands où vous pouvez demander à faire cuire ou griller le poisson que vous avez acheté tout en sirotant un café cortado. Après le déjeuner, rendez-vous au Royal Casino. Contrairement à ce que laisse penser son nom, il ne s’agit pas d’une maison de jeux, mais d’un ancien club des gentlemen. Érigé en 1847, il figure parmi les bâtiments historiques nationaux. Il vous faudra débourser 5 € pour pouvoir admirer son hall au style mauresque, sa salle de bal ornée de chandeliers et ses peintures murales.

Soirée