Iowa : lors des crues, le Mississippi fait des ravages aux alentours
Les maisons des habitants des rives se retrouvent parfois submergées. Pour les animaux, c'est également une question de survie. Après la crue, les castors doivent reconstruire leur barrage et récupérer leurs vivres.
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