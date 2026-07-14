Environnement

Iowa : lors des crues, le Mississippi fait des ravages aux alentours

Les maisons des habitants des rives se retrouvent parfois submergées. Pour les animaux, c'est également une question de survie. Après la crue, les castors doivent reconstruire leur barrage et récupérer leurs vivres.

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Sur l'île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l'ampleur des crues de ce fleuve indomptable.

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