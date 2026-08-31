L'astronome Percival Lowell et ses théories sur Mars

Sur la partie supérieure de cette photo, on distingue les traces laissées par le rover, avec un entrecroisement de lignes qui, en morse, codent pour « JPL », soit Jet Propulsion Lab de la NASA. Mêlé aux traces en zigzag des roues du rover, ce code était une référence visant à aider l’engin à s’orienter.

Photo de NASA, JPL Cal-tech