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L'astronome Percival Lowell et ses théories sur Mars

Percival Lowell a longtemps observé mars, il était persuadé que la planète vivait et abritait des civilisations.

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