Espace

En 1958, une capsule contenant un appareil photo a été envoyée dans l'espace

En pleine Guerre froide, pour observer les missiles soviétiques, les Américains ont envoyé une capsule avec un appareil photo en orbite. Pour récupérer l'appareil, la capsule devait résister à la violence du retour dans l'atmosphère terrestre.

Les résultats de l’essai nucléaire Starfish Prime réalisé en 1962 ont permis de mieux appréhender les ...
Histoire

En 1962, les États-Unis ont lâché une bombe thermonucléaire dans l'espace

Lorsque la bombe nucléaire Starfish Prime, 500 fois plus puissante que celle lâchée sur Hiroshima, a explosé, elle a généré une aurore artificielle visible jusqu’en Nouvelle-Zélande.

  • Espace
  • Guerres
  • Photographie
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Histoire
  • Sciences
  • Terre
  • Violence

