En 1958, une capsule contenant un appareil photo a été envoyée dans l'espace
En pleine Guerre froide, pour observer les missiles soviétiques, les Américains ont envoyé une capsule avec un appareil photo en orbite. Pour récupérer l'appareil, la capsule devait résister à la violence du retour dans l'atmosphère terrestre.
