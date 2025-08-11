Découverte du chargement d'un navire romain sinistré
Les objets retrouvés à bord d'un navire romain révèlent qu'il s'agit d'un petit cargo transportant des marchandises vers les pays de la région Adriatique.
Découverte du chargement d'un navire romain sinistré
VOUS AIMEREZ AUSSI...
La vie des soldats de l’Empire romain révélée par des échanges épistolaires
Qu’il s’agisse d’invitations à des fêtes ou de demandes pour des chaussettes chaudes, des lettres découvertes en Angleterre nous offrent un aperçu de la vie au sein d’un fort romain.