De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique
Toute l'équipe se félicita à l'issue de l'avant-première du film. Par la suite, les "Dents de la Mer" est devenu le premier film à dépasser le million de dollars de recette.
De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Les extraterrestres se font une place dans le monde du cinéma
Steven Spielberg voulait des faits scientifiques, des données et des informations précises sur les extraterrestres. Il a donc fait appel à des personnes hautement qualifiées pour l'aider.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
01:57
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
Télévision et vidéo
02:02