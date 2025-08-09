Télévision et vidéo

De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique

Toute l'équipe se félicita à l'issue de l'avant-première du film. Par la suite, les "Dents de la Mer" est devenu le premier film à dépasser le million de dollars de recette.

De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Steven Spielberg voulait des faits scientifiques, des données et des informations précises sur les extraterrestres. Il ...
Télévision et vidéo

Les extraterrestres se font une place dans le monde du cinéma

Steven Spielberg voulait des faits scientifiques, des données et des informations précises sur les extraterrestres. Il a donc fait appel à des personnes hautement qualifiées pour l'aider.

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
01:57

Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin

Télévision et vidéo
02:02

Après l'acquisition des droits des Dents de la Mer, Spielberg insiste pour réaliser le film

Télévision et vidéo
02:03

1975 : Les Dents de la Mer, le premier blockbuster

Télévision et vidéo
02:04

Comment Steven Spielberg a découvert l'histoire des Dents de la Mer

Télévision et vidéo
03:46

Hors du temps : des dauphins rejoignent gracieusement des baleines

Family
04:04

Voir le monde avant de perdre la vue : le pari fou face à la maladie

Family
04:00

Ces parents décident d'exaucer les souhaits de leurs enfants atteints d'une maladie incurable

Animaux
02:36

La Nouvelle-Orléans et ses lacs remplis de requins-bouledogues

Animaux
02:55

En Mer Rouge, la dangereuse observation d'un requin à pointes blanches

Animaux
03:05

En mer Rouge, l'attaque mortelle d'un touriste par un requin-tigre

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.