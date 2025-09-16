Histoire

Archéologie : l'urbanisme sophistiqué des cités nabatéennes

Les études archéologiques ont permis de reconstituer Hégra, populaire, et Pétra, ancienne capitale nabatéenne où étaient construits les édifices les plus importants du royaume.

Le bâtiment le plus emblématique de l’ancienne cité de Pétra est Ad Deir, également connu sous ...
Environnement

Face au changement climatique, Pétra s’inspire de la technologie nabatéenne

Cette cité du désert vieille de 2 000 ans, ayant servi de décor à Indiana Jones, est aujourd’hui menacée par la sécheresse, les inondations et les tempêtes de sable. Des technologies aussi vieilles que la cité elle-même pourraient peut-être la sauver.

