Histoire

Pétra : des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens

Autour des sites de Pétra et d'Hégra, les archéologues s'intéressent à l'héritage et aux techniques de construction de la civilisation nabatéenne.

Pétra des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Ex-capitale du royaume nabatéen, Pétra regorge de sites historiques à visiter comme les ruines de la ...
Voyage®

En Jordanie, ce sentier mythique relie Pétra à la mer Rouge

En empruntant le Jordan Trail (plus de 650 km), les randonneurs les plus téméraires pourront relier la cité antique de Pétra aux récifs de la mer Rouge.

  • Arabie saoudite
  • Archéologie
  • Archéologues
  • Histoire
  • Jordanie
  • Moyen-Orient
  • Temples
  • Asie
  • Environnement
  • Explorateurs
  • Exploration
  • Lieux saints
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
00:39

À quoi ressemblait l'intérieur du théâtre de Néron ?

Histoire
01:45

De mystérieux parchemins peints sur les murs d'un tombeau

Histoire
02:40

Exploration du temple mythique Vat Phu grâce à la photogrammétrie

Histoire
02:22

Des archéologues datent les temples romains grâce à des éclats de poteries

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Histoire
02:10

Découverte de boulets de baliste dans un temple à Pétra

Histoire
01:04

Exploration d'une cavité secrète près d'un ancien amphithéâtre

Histoire
01:04

Turquie : Impressionnante reconstitution en 3D d'un amphithéâtre enseveli

Histoire
00:37

La découverte surprenante d'un cheval à Pompéi

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.