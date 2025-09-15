Pétra : des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens
Autour des sites de Pétra et d'Hégra, les archéologues s'intéressent à l'héritage et aux techniques de construction de la civilisation nabatéenne.
Pétra des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens
VOUS AIMEREZ AUSSI...
En Jordanie, ce sentier mythique relie Pétra à la mer Rouge
En empruntant le Jordan Trail (plus de 650 km), les randonneurs les plus téméraires pourront relier la cité antique de Pétra aux récifs de la mer Rouge.