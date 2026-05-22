Histoire

Les découvertes des archéologues pourraient réécrire l'histoire du Delta du Nil

Cette cité enfouie à Kom El-Nugus permet d'affirmer que la présence d'une civilisation dans la région est antérieure aux dates connues. Les vestiges montrent qu'il pourrait s'agir d'un village viticole de la période amarnienne.

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