Toutankhamon aurait-il été enterré avec les restes de Néfertiti ?
Les ornements du sarcophage de Toutankhamon laissent à penser qu'il fut confectionné pour Néfertiti. Le tombeau de cette dernière étant introuvable, les experts émettent de nombreuses théories...
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Histoire04:05
Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre
Les fouilles du site de Taposiris Magna ont mis au jour de nombreuses reliques, dont un buste du père de Cléopâtre et la tête d'une statue qui semble la représenter.