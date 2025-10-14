Histoire

Sur les traces de Cléopâtre, des preuves archéologiques du culte d'Isis

Alors qu'une chercheuse mène les fouilles sur un site déjà largement exploré, ses équipes se montrent sceptiques. Jusqu'à ce qu'elle trouve de mystérieuses reliques dédiées à la déesse Isis.

Sur les traces de Cléopâtre, des preuves archéologiques du culte d'Isis

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Portrait peint posthume de Cléopâtre VII, provenant de l'Herculanum romain, réalisé au cours du Ier siècle de ...
Histoire

Mais où est passée Cléopâtre ?

C'est l'un des plus grands mystères archéologiques : depuis des décennies, les archéologues sont à la recherche du vrai visage - et du tombeau - de la célèbre reine égyptienne.

  • Archéologie
  • Archéologues
  • Histoire
  • Égypte
  • Égypte antique
  • Afrique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Environnement
  • Explorateurs
  • Exploration
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
02:15

Le fabuleux Sphinx de Gizeh, creusé à même la roche

Histoire
02:06

La nécropole secrète des pharaons

Histoire
04:04

Pétra : des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens

Histoire
04:33

Comment expliquer le déclin de la civilisation nabatéenne ?

Histoire
04:07

Archéologie : l'urbanisme sophistiqué des cités nabatéennes

Histoire
04:06

À l'aide d'un crâne, la reconstitution d'un visage de femme nabatéenne

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

Histoire
00:39

À quoi ressemblait l'intérieur du théâtre de Néron ?

Histoire
01:04

Exploration d'une cavité secrète près d'un ancien amphithéâtre

Histoire
01:45

De mystérieux parchemins peints sur les murs d'un tombeau

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.