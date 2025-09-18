Comment expliquer le déclin de la civilisation nabatéenne ?
En mer Rouge, les limites des techniques de navigation ralentirent l'essor du commerce des Nabatéens, ce qui expliquerait son déclin. Une autre théorie évoque les affrontements entre Perses et Romains.
Comment expliquer le destin de la civilisation nabatéenne
