À l'aide d'un crâne, la reconstitution d'un visage de femme nabatéenne
Les indices mis au jour lors de fouilles révèlent la place prépondérante des femmes au sein de la société nabatéenne. La fille du roi Arétas IV, fit quant à elle les frais de manigances politiques.
