Quelle est cette étrange structure découverte au fond de la mer, près des côtes égyptiennes ?

Dans les fonds marins près des côtes égyptiennes, les archéologues découvrent les vestiges d'une structure unique, construite par l'Homme.

Marc Antoine et Cléopâtre, une passion politique

Les historiens antiques ont largement brodé sur la rencontre mythique entre Antoine et Cléopâtre, en 41 av. J.-C., sur les rives de Tarse. Mais derrière le jeu de séduction se cache une partie d’échecs politique pour l’avenir de Rome et de l'Égypte.

