Le but ultime de Gengis Khan était d'unifier la Mongolie
Gengis Khan nomma des proches pour diriger certains bastions de son armée. Mais il n'avait pas une confiance absolue en certains d'entre eux et dut éradiquer les tensions internes.
