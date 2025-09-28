L'incroyable enfance de Gengis Khan, de sa naissance à l'assassinat de son père
Le décryptage du manuscrit « L'histoire secrète des Mongols », écrit en mongol ancien, raconte l'ascension de Gengis Khan, ses fiançailles et l'assassinat de son père par les Tatars alors qu'il n'avait que 9 ans.
