Histoire

L'incroyable enfance de Gengis Khan, de sa naissance à l'assassinat de son père

Le décryptage du manuscrit « L'histoire secrète des Mongols », écrit en mongol ancien, raconte l'ascension de Gengis Khan, ses fiançailles et l'assassinat de son père par les Tatars alors qu'il n'avait que 9 ans.

Les troupes de Kubilai traversent un pont flottant pour assiéger la forteresse O-Chou des Song du ...
Histoire

Kubilai Khan a réussi là où Genghis Khan avait échoué : conquérir la Chine

En menant la marche des troupes mongoles sur la Chine, Kubilai Khan a réalisé le rêve de son grand-père : régner sur l’un des plus grands empires de l’Histoire.&nbsp;

  • Conquistadors
  • Guerres
  • Histoire
  • Mongolie
  • Mongols
  • Asie
  • Ethnicité
  • Histoire moderne
  • La Diversité
  • Peuple et culture
  • Terre
  • Violence

